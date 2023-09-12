В каком случае мужчин снимают с военного учета: рассказал адвокат

Если исполнилось 60 лет – никто не может заставлять проходить ВЛК, подчеркнул адвокат.

Военнообязанных мужчин, достигших 60 лет, должны снимать с учета.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем Ютуб-канале.

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Он пояснил, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории в зависимости от наличия военной специальности. Те, в свою очередь, делятся на разряды.

Адвокат добавил, что военные, которые находятся в запасе и имеют звание рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на:

первый разряд (до 35 лет),

второй разряд (до 60 лет).

"Если ваш возраст больше 60 лет, вы должны об этом заявить сразу в военкомате. И у вас нет никакой обязанности проходить медицинское освидетельствование. То есть, здесь для вас нет никаких последствий, потому что вы имеете все права отказаться. Пусть вызывают полицию, военные правопорядки, любого, пусть угрожают судами. Вас не имеют права заставлять проходить ВЛК", — подчеркнул он.

Кравец отметил, что находящиеся в запасе офицерского состава военнообязанные также делятся на два разряда по возрасту.

Первый:

Младший офицерский состав – до 45 лет.

Старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

Высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй:

Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.

Высший офицерский состав – до 65 лет.

Напомним, в Украине обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих.

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