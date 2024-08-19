В каком случае Украина будет вынуждена остаться в Курской области: The Times назвало причину

По мнению The Times, Украина продолжит операцию в Курской области, если РФ не пойдет на переговоры.

Спустя почти две недели после начала операции на Курщине Украина сталкивается с тактической головоломкой: как долго оставаться, когда отойти и как сделать это безопасно, сохраняя долгосрочное стратегическое преимущество.

Об этом говорится в статье The Times.

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Пересечь границу и застать Кремль неожиданно было относительно просто. Под прикрытием густо лесистой пограничной зоны, недостаточно охраняемой неопытными, легко вооруженными пограничниками и срочниками, боевые части Украины не встретили сильного сопротивления.

По мнению журналистов издания, у Украины нет желания постоянно занимать захваченную российскую территорию, но Киев надеется, что прибытие тысяч хорошо оснащенных солдат, обученных навыкам ведения общевойскового боя по западному образцу, заставит Москву переключить внимание с Донбасса и в конце концов склонит Путина к переговорам.

"Но если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, тогда у Киева не останется иного выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. Предвидя такой сценарий, Украина создала в занятых районах военную комендатуру как демонстрацию новой линии фронта, противостоящей Москве", — говорится в статье.

В издании отмечают, что украинские войска в Курской области имеют четыре явных преимущества.

"Они планируют выводить войска только тогда, когда руководство в Киеве решит, что наступило наиболее благоприятное время, политически и стратегически; они имеют огневую мощь, включая противовоздушную оборону, чтобы защитить себя; густые леса, дающие укрытие; и сотни пленных российских срочников", – объясняет The Times.

Ранее издание The Times назвало сроки, когда РФ попытается отбить захваченную территорию Курской области.

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