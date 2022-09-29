"В каком состоянии этот хлам?": Резников высказался о ядерном оружии России

Так что в России могут нажать "на ядерную кнопку, но это может бахнуть прямо там".

Об этом Резников рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерам", и "Калибрами", и самолетами. Какого оно качества и состояния – у меня вопрос", – заметил глава Минобороны.

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Он также напомнил, что Украина отдала России свое ядерное вооружение. Однако неизвестно, в каком состоянии сейчас оно находится и утилизировали ли его.

"А в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России еще на вооружении, мы их делали более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", – объяснил Резников.

Заметим, что в России периодически угрожают применением ядерного оружия то Украине, а то и всему миру. Так, одно из заявлений на эту тему прозвучало 25 сентября от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он сказал, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции РФ.

Президент США Джо Байден предупреждал российского диктатора Владимира Путина, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь серьезные последствия для страны-агрессора.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не думает, что Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

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