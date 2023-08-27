В какой из областей Украины усилят мобилизацию в ближайшее время

Плановые мобилизационные мероприятия будут усилены в Украине

В Харьковской области ужесточаются плановые мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

В межведомственном совещании приняли участие ТИО начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также главы районных военных администраций и общин региона.

Основной вопрос совещания – сотрудничество органов, способствующих или осуществляющих мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

«В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», – отметил Роман Семенуха.

На совещании решались вопросы создания на территории районных военных администрации и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий.

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