В какую ловушку попадет российская армия, когда Украина полностью разрушит Крымский мост: ответ эксперта

Когда Украина полностью разрушит Крымский мост, оперативное окружение всей крымско-херсонской или крымско-херсонско-запорожской группировки российской армии окажется в "котле". После того, как оккупанты будут отрезаны, они существенно пополнят обменный фонд.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью УНИАН.

"У россиян очень невыгодное со стратегической точки зрения положение на всем практически 1500-километровом фронте. Если начинать считать с Керчи и эту "кишку" фронта вытаскивать до Валуек, то есть примерно на глубину 100 км. Ее можно перерезать в каком-то месте, допустим Азовское побережье", крымские перешейки, даже запад через Луганск и дальше на Таганрог.В зависимости от того, где будет перерезана эта "кишка", весь этот оперативный котел останется на поставках только по Крымскому мосту. Естественно, по нему будет удар. Тогда уже будет полное оперативное окружение всей крымско-херсонской или крымско-херсонско-запорожской группировки. А армейские запасы — это максимум полторы-две недели. После этого армия остается без боекомплекта, уже готовы пленные", — считает Свитан.

По мнению эксперта, российская армия находится в очень невыгодном положении, а после уничтожения Керченского моста ситуация будет еще хуже. По его словам, оперативную группировку ВС РФ с военной точки невозможно будет удерживать.

"Нет еще нигде примера в ведении войн в этом мире за все тысячи лет истории, чтобы 1500-километровую "кишку" с глубиной в 100 км кто-то удерживал. В последнее время мы видим увеличение определенных мер связанных с обороной и устройством оборонных рубежей на входе в Крым — это Армянск, Чонгар, Арабатская стрелка. Там как раз и был последний раз Шойгу, проверял все эти укрепления", — заметил полковник запаса ВСУ.

Напомним, у Зеленского анонсировались "важные события" на фронте. Руководитель ОП Андрей Ермак призвал украинцев не расслабляться.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что цель Украины – это границы 1991 года, а не 23 февраля.

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