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В Каменском вражеский БпЛА попал в многоэтажку: есть пострадавшие — ОВА
Спасатели работают на месте происшествия.
В Каменском вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«В Каменском вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на места», – говорится в сообщении.
Кроме того, Лысак сообщил, что в результате лотка пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .
Позже стало известно, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Кропивницком были разбиты складские помещения .