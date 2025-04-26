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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Каменском вражеский БпЛА попал в многоэтажку: есть пострадавшие — ОВА

Спасатели работают на месте происшествия.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА попал в многоэтажку

БпЛА попал в многоэтажку

В Каменском вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В Каменском вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на места», – говорится в сообщении.

Кроме того, Лысак сообщил, что в результате лотка пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Позже стало известно, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Кропивницком были разбиты складские помещения .

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