В Канаде заработала новая программа для украинцев, выехавших из-за войны: что ею предусмотрено

В Канаде заработала новая программа для украинцев, выехавших из-за войны: что ею предусмотрено

Канада упростила для украинцев получение 3-летних виз и разрешений на работу.

В Канаде с 17 марта начала действовать упрощенная программа временного пребывания в стране для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабного вторжения России. Благодаря программе под названием CUAET украинцы смогут не просто находиться в Канаде до 3 лет, но и получить официальную работу.

Об этом заявил министр по делам иммиграции Шон Фрейзер, говорится на сайте правительства Канады.

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Отмечается, что украинцы без загранпаспорта могут подать заявку на эту программу (CUAET). Когда министерство иммиграции Канады сочтет это уместным, им дадут проездной документ на одну поездку.

"Устойчивость и мужество украинцев вдохновили мир, и Канада непреклонна в своем стремлении оказывать поддержку Украине в ее борьбе за свой суверенитет и демократические идеалы, разделяющие наши страны. Пока храбрые украинцы борются за свою жизнь и свободу, Канада готова принять их близких, которые вынуждены сбежать. Когда они благополучно прибудут в Канаду, мы поможем украинцам найти работу, чтобы они могли обеспечить себя и свои семьи", – говорится в сообщении.

Программой предусмотрено:

Украинские беженцы и их самые близкие родственники любой национальности могут находиться в Канаде как временные жители сроком до трех лет.

Для этого нужно подать онлайн заявку на получение канадской гостевой визы и предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию).

Чтобы получить возможность работать в Канаде, украинцам рекомендуется сразу же подавать заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на 3 года одновременно с подачей заявления на получение визы.

Учащиеся начальной и старшей школы могут зарегистрироваться и начать посещать школу, как только они прибудут в Канаду. Кроме того, любой желающий учиться в высшем учебном заведении может подать заявление на получение разрешения на обучение после пребывания в Канаде.