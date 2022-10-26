В Казачьей Лопане женщина во время выпаса скота получила ранение: что произошло

На Харьковщине в Казачьей Лопане, которая недавно была освобождена от оккупантов, на мине взорвалась пожилая женщина.

Об этом сообщил 26 октября глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, инцидент произошел 25 октября, когда женщина выпасала коз. Женщина получила ранения, ее забрали в больницу.

"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности в области. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий. За минувшие сутки обезврежены 291 взрывоопасный предмет. Впрочем, пока разминируются только объекты критической инфраструктуры и основные дороги. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, обочинами дорог и т.д", — говорится в сообщении чиновника.

Следует заметить, что российские войска в Украине, убегая с оккупированных территорий, минуют их. Кроме того, территория Украины загрязнена неразорвавшимися снарядами и авиабомбами. Пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Предварительно, чтобы полностью очистить украинские территории от взрывоопасных предметов, могут уйти годы.

Напомним, в Харьковской области двое мужчин взорвались на минах во время сбора грибов.

Кроме того, в поле на территории Краснопольской громады Сумской области и водитель комбайна наехал на вражескую мину, произошел взрыв. Аграрий, к счастью, выжил, комбайн поврежден.

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