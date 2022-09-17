В Казачьей Лопани на Харьковщине обнаружили пыточную оккупантов: фото

В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

В Казачьей Лопани в Харьковской области обнаружили подвальное помещение так называемой "народной милиции", где во время оккупации российская армия пытала людей.

Об этом сообщает в Telegram-канале Офис генерального прокурора.

"17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань". Правоохранители установили, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили застенку, где подвергали пыткам гражданских", — говорится в сообщении.

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В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции.

В ОГП добавили, что в настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

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