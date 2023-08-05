В Казахстане хотят запретить товары с символами Z, V и ЧВК "Вагнер"

В Казахстане стало больше рекламы и товаров, в том числе детских, с выражениями "Армия Россия".

В Казахстане хотят запретить товары с российскими военными символами, в частности, Z, V и ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет NUR.

"В 2022 году в связи с начавшимся в Казахстане российско-украинским конфликтом участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V", — заявили в прокуратуре.

Кроме того, в стране стало больше рекламы и товаров, в том числе детских, с выражениями "Армия Россия". Правоохранители отмечают, что подобные действия вызывают неоднозначную реакцию в обществе.

"Поэтому прокуратура предложила правительству запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются "в вооруженных конфликтах, в военных или других насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", — говорится в сообщении.

Более того, предлагается ввести административную ответственность в случае нарушения.

Ранее во Львовской области возник скандал из — за демонтажа нескольких памятников периода СССР. Местная община не сообщила об их наличии, а некоторые жители деревень требуют не сносить символы тоталитарного режима.

Читайте также: