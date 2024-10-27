В Керченском проливе россияне затапливают новую партию противодроновых "ежей" — что известно (фото)

Также известно, что на намывных участках и острове Тузла враг построил вышки для размещения на них разного вооружения.

Российские оккупанты затапливают вблизи Керченского моста противодроновые "ежи".

Об этом говорится в сообщении "Крымского ветра".

Подписчики канала обнародовали фото, доказательство того, что враг затапливает конструкции ближе к судоходному пролету Керченского моста.

Фото: Крымский ветер

"От конца весны оккупанты не на шутку взялись за повышение защищенности мостового сооружения. Им показалось, что двух видов боновых изгородей из бочек и барж мало. В проливе топят конструкции типа "еж", а также строят параллельно мосту еще один — на сваях, которые забивают в дно", — сообщает источник.

Напомним, ранее командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов отмечал, что российско-украинская война началась с оккупации Крыма, и эта война закончится только с его освобождением от оккупантов.

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