В КГГА сообщили, как прошла Пасхальная ночь в Киеве и как теперь будет жить город

Пасхальная ночь в Киеве прошла спокойно.
В Киеве в Пасхальную ночь инцидентов не зафиксировано. Богослужения прошли в режиме онлайн-трансляций.
Об этом сообщают в КГГА.
Киев теперь возвращается к установленному ранее комендантскому часу – с 22:00 до 5:00.
Также на период действия военного состояния населению запрещено посещение лесов в столице, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.
"Будьте осторожны! Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом!", — призывают граждан.
Напомним, в Киеве запустили еще четыре маршрута: список.
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