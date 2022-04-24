В КГГА сообщили, как прошла Пасхальная ночь в Киеве и как теперь будет жить город

В КГГА сообщили, как прошла Пасхальная ночь в Киеве и как теперь будет жить город

Пасхальная ночь в Киеве прошла спокойно.

В Киеве в Пасхальную ночь инцидентов не зафиксировано. Богослужения прошли в режиме онлайн-трансляций.

Об этом сообщают в КГГА.

Киев теперь возвращается к установленному ранее комендантскому часу – с 22:00 до 5:00.

Также на период действия военного состояния населению запрещено посещение лесов в столице, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

"Будьте осторожны! Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом!", — призывают граждан.

Напомним, в Киеве запустили еще четыре маршрута: список.

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