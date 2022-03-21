В КГГА сообщили количество поврежденных домов в результате обстрелов российских оккупантов

В домах, где много разрушений, людей отселяют, говорят в КГГА.

В Киеве более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов армии России, которая варварски уничтожает жилье мирных людей. Если разрушений в поврежденном оккупантами здании много, людей отселяют. Там, где повреждения незначительны, коммунальщики оперативно восстанавливают жилье.

Об этом информируют в КГГА.

Отмечается, что коммунальщики восстанавливают здания, имеющие разные степени повреждений и там, где разрушения незначительны – специалисты получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли и т.д.

"Службы оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания. Предприятия, перевозящие отходы, в частности "Киевкоммунсервис", имеют соответствующую технику и регулярно вывозят габаритные обломки от взрывов", — убеждают в КГГА.

Там также добавили, что работники жилищно-коммунальной сферы, кроме ушедших в ряды ВСУ и сил территориальной обороны, работают несмотря на увеличение объема работ и трудности.

Между тем, власти настойчиво призывают граждан не снимать на фото или видео передвижения техники ВСУ, военных, бомбардировок украинских городов и последствия обстрелов РФ, поскольку это помогает врагу корректировать огонь.

Нельзя снимать результаты ударов до того, как спасатели еще не разобрали завалы, подчеркнул советник главы ОП Алексей Арестович. Лучше вообще не снимать видео. А если так хочется поделиться материалами, то это можно сделать через сутки после бомбардировок.

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