В КГГА сообщили о возобновлении водоснабжения в Киеве, но есть нюанс

У некоторых киевлян может быть пониженное давление воды в системе.

В Киеве во всех районах возобновить подачу водоснабжения.

Об этом заявили в КГГА.

Там объяснили, что, несмотря на восстановление водоснабжения, еще нужно определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

"Пока у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек. Специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации", — добавили в КГГА.

Напомним, на утро 24 февраля после ракетного террора РФ 70% процентов столицы оставалось без электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне усиления российских обстрелов призывает каждого из жителей столицы также смоделировать разные сценарии развития событий и быть готовыми на всякий случай к наихудшему. Он советует сделать дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей.

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