В Киев непредсказуемо прибыл премьер Британии Джонсон: подробности визита (фото)

Британский премьер провел разговор с президентом Украины.
В субботу, 9 апреля, в Киев непредсказуемо прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Визит британского политика не анонсировался.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что Джонсон приехал в Киев, скорее всего, с восточной Польши по трассе от границы, которая проходит через западный город Львов. В окрестностях Киева Джонсон увидел взорванные российские танки на обочине дороги, а также иронические поздравительные таблички, нарисованные украинцами, на которых написано: "Россия иди на хуй".
Surprise pic.twitter.com/AWa5RjYosD— Среда, Украина — Великобритания (@UkrEmbLondon) April 9, 2022
Украинский президент назвал Бориса Джонсона – одним из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидером санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины.
Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Владимиром Зеленским. Больше деталей программы визита нет.
Стоит отметить, в последний раз Джонсон приезжал в Киев перед российским вторжением – 1 февраля. Тогда он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в Киеве.
Заметим, что с официальными визитами накануне в Киев приезжали несколько политиков Европы. Среди которых была и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передавшая президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз.
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