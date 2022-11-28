В Киев одновременно приехало рекордное количество министров иностранных дел: кто посетил (фото)

В Киеве находятся министры иностранных дел семи стран.

В понедельник, 28 ноября, Киев с рабочим визитом посетили министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

О визите сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

По словам главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, это самая большая группа министров, которая посетила Украину с начала полномасштабной войны.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции сегодня в Киеве в знак полной солидарности с Украиной. Несмотря на бомбардировку и варварскую жестокость России, Украина победит!", — написал Рейнсалу.

Напомним, 26 ноября в Киев приезжал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он, в частности, почтил память жертв Голодомора.

В начале ноября Украину в третий раз посетил американский актер и кинорежиссер Шон Пенн. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который вручил актеру орден "За заслуги" ІІІ степени.

А в сентябре известный американский бизнесмен, миллиардер и филантроп Говард Грэм Баффет посетил Ровенскую область. Там он встретился с местными фермерами и работал комбайнером.

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