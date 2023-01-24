В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Финляндии: фото

В Киев во вторник, 24 января, с необъявленным визитом приехал президент Финляндии Саули Нииностё. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Саули Нииностё в Twitter.

Президенты обсудили войну России против Украины. Лидер Финляндии пообещал и дальше поддерживать наше государство.

"Сегодня я встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве. Мы обсудили текущую ситуацию российско-агрессорской войны и поддержку, в которой нуждается Украина. Финляндия продолжает поддерживать Украину", — написал Саули Нииностё.

Tapasin tänään Ukrainan presidentti Zelenskyin Kiovassa. Keskustelimme Venäjän hyökkäyssodan ajankohtaisesta tilanteesta ja Ukrainan tarvitsemasta tuesta.



Суомен тюки в Украине иткуку вавхана. pic.twitter.com/GVU0qiY5Ze — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

Как Финляндия поддерживает Украину

Финляндия с самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поддерживает наше государство. Эта страна оказывает нам финансовую и военную помощь.

На днях Министерство обороны Финляндии заявило о предоставлении Украине 12 партии военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна также может отправить Украине танки Leopard. Однако есть одно условие – должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы. В своем новогоднем обращении Ниинистё сравнил главу Кремля Владимира Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Также в Финляндии во время праздничного шествия сожгли российский триколор, что вызвало истерику в Кремле.

Читайте также: