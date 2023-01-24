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В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Финляндии: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2540
Время на прочтение
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В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Финляндии: фото

Фото: Саули Ниининостьо, соцсети

Лидеры обсудили войну России против Украины.

В Киев во вторник, 24 января, с необъявленным визитом приехал президент Финляндии Саули Нииностё. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Саули Нииностё в Twitter.

Президенты обсудили войну России против Украины. Лидер Финляндии пообещал и дальше поддерживать наше государство.

"Сегодня я встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве. Мы обсудили текущую ситуацию российско-агрессорской войны и поддержку, в которой нуждается Украина. Финляндия продолжает поддерживать Украину", — написал Саули Нииностё.

Как Финляндия поддерживает Украину

Финляндия с самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поддерживает наше государство. Эта страна оказывает нам финансовую и военную помощь.

На днях Министерство обороны Финляндии заявило о предоставлении Украине 12 партии военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна также может отправить Украине танки Leopard. Однако есть одно условие – должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы. В своем новогоднем обращении Ниинистё сравнил главу Кремля Владимира Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Также в Финляндии во время праздничного шествия сожгли российский триколор, что вызвало истерику в Кремле.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2540
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