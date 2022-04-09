В Киеве активисты посрезали названия русских городов из памятника танкистам: теперь там новые названия

В городской власти с пониманием отнеслись к такой инициативе людей.

Никакой Москвы, Ленинграда, Тулы или Сталинграда - активисты и бойцы терробороны убрали названия городов-героев России на столичной Шулявке, на стелах у памятника танкистам. Теперь здесь названия наших городов-героев – Ахтырка, Николаев, Буча, Ирпень, и конечно же Мариуполь.

Об этом говорится в ТСН.

Памятник с городами страны-оккупанта находится в Киеве. Но без долгих дебатов, голосований и постановлений местных властей с помощью болгарки и молотка названия российских городов исчезают с украинской стелы на Шулявке.

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Вместо Тулы, в которой сейчас в три смены россияне собирают оружие против украинцев, наши ребята монтируют название нашего южного форпоста – Николаева. Прохожие сразу замечают нововведения, фотографируют.

«Хорошая инициатива, нужно менять, у нас новые города-герои. Для меня в первую очередь Мариуполь. Так и должно быть, давно должно быть!», – поддерживают прохожие.

Из старых названий оставляют всего три города — Севастополь, Керчь и Киев, но название столицы подправляют "болгаркой".

Отныне вместо Москвы и Ленинграда – Херсон и Буча. На этой Аллее появились наши города-герои. Это Ахтырка, Волноваха, Харьков, Николаев, конечно же, Ирпень и Гостомель. Но центральное место наши ребята отдали обычно нашему многострадальному Мариуполю.

Танк на Шулявке со стелой еще в 70 году взяли под охрану в качестве памятников истории, Киевской городской власти, очевидно, придется постфактумом принять постановление об изменении городов-героев. Вернуть все назад точно уже не удастся, буквы из которых составлялись слова Москва, Тула, Ленинград, выбросили в мусор. А вот сам танк активисты не трогали. В этой войне уже много танкистов, заслуживших такой памятник.

В комментарии ТСН первый заместитель главы КГГА Николай Поворознюк, что городские власти поддерживают смену названий городов-героев на Аллее, но считают, что это должно быть в законном порядке. «Да нормальная позиция города к тому, что люди переименовали. У людей есть такая позиция на сегодняшний день в части инициатив в части того, что они хотят избавиться от этого коммунистического прошлого или общего прошлого с Россией. Мы поддерживаем общественную инициативу в части переименования улиц, площадей, станций метрополитена, аллей героев или чего угодно, мы эту инициативу однозначно поддерживаем, единственное, что все переименования для того, чтобы они были законны, они должны быть осуществлены в законный на сегодняшний день способ», — говорит Поворозник.

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