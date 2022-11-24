В Киеве без света остается 25% жилищного фонда — КМВА

После ракетных обстрелов Киева и области, которые Россия нанесла 23 ноября, без электроснабжения в режиме аварийного отключения остается 25% жилищного фонда столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Без электроснабжения, в режиме аварийного отключения, остается 25% процентов жилищного фонда города. Общественный транспорт работает – как подземный, так и наземный. Вместо трамваев с целью экономии электроэнергии на их маршруты вышли автобусы. На левом берегу Киева водоснабжение восстановили. На правом берегу подачу воды полностью возобновят в первой половине дня", — говорится в сообщении.

Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий вчерашней ракетной атаки на столицу.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что сейчас энергетики подключают критическую инфраструктуру Киева. Далее электроснабжение возобновят в жилых домах.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что эвакуации в Киеве в случае самого критического варианта, когда будет блекаут из-за атак РФ, не предусматривается, но городские власти готовятся оказать помощь в случае необходимости, в частности, путем развертывания пунктов обогрева.

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