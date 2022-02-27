В Киеве была самая спокойная ночь, но продолжается зачистка ДРГ, поэтому комендантский час длится до завтра - Поворозник

В Киеве была самая спокойная ночь, но продолжается зачистка ДРГ, поэтому комендантский час длится до завтра - Поворозник

По его словам, спокойно в городе и на окраинах, а вот на подступах продолжаются бои.

Ситуация в Киеве спокойна, столицу полностью контролируют украинские армия и терроборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами.

Такую информацию сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире ТСН.

По его словам, спокойно и в окрестностях, а вот на подступах продолжаются бои.

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Тероборана охраняет город, за ночь было несколько столкновений с ДРГ. Поэтому он напомнил, что не завершается комендантский час сегодня утром, будет до завтрашнего утра, чтобы военные могли зачистить. Он рассказал, что диверсанты переходят в Киев разными путями, а многие заехали еще до войны. Он предполагает, что оружие могли брать на территории российского посольства.

Порозник уделил внимание меткам, которых оказалось в городе очень много. Посоветовал все же рассказывать о них терробороне. Опровергает информацию, что это вроде бы просто паника и якобы эти метки ничего не значать. «Скажите, пожалуйста, зачем человеку ходить и помечать газовые трубы, чтобы светились при наведение света», — сказал он.

Ночь была спокойная по сравнению с предыдущими, заключает Поворозник. Бои были в городе на короткие дистанции. Поэтому он попросил жителей, что когда вы слышите выстрелы возле домов, то отойти от окна вглубь квартиры, чтобы не попасть под обстрел.