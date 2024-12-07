В Киеве, Харькове, Одессе и Львове свет могут отключаться по 16 часов в сутки

В Украине при значительных повреждениях энергетической инфраструктуры больше всего пострадают города-миллионники.

Об этом рассказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев канала "Киев 24".

"Если среднесуточные температуры будут меньше 10 градусов Цельсия, то ожидаем по 10-12 часов без стабильного электроснабжения в сутки. Наиболее уязвимы города-миллионники, такие как Киев, Харьков, Одесса, также в зоне риска город Львов", — рассказал он.

По его словам, последствия атаки будут яснее, когда станет известно, что именно враг повредит.

Напомним, источники в энергетической отрасли сообщали, что в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков отключений света с 2025 года. Предполагается, что все области могут быть поделены на несколько зон для более равномерного распределения нагрузки. В настоящее время общее количество часов отключений за месяц для всех потребителей примерно одинаково, но в течение недели или суток возможны существенные колебания.

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