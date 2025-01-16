В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога – что летит и куда

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздним вечером 16 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы от российских беспилотников.
По информации мониторинговых каналов, движение БПЛА по состоянию на 22.20 выглядело так:
- Киевщина→Житомирщина.
- Киевщина→Обухов/р-н.
- Черниговщина→Киевщина.
- Черниговщина→Сумщина.
- Сумщина→Харьковщина|Полтавщина
- Харьковщина→Харьков/р-н.
- Кировоградщина→Николаевщина.
Также сообщалось, что взрывы раздавались в пригороде Киева и Харькове.
Кроме того, Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения для Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил, будет ли работать общественный транспорт в столице во время тревог.
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