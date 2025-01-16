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В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога – что летит и куда

В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога – что летит и куда

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Поздним вечером 16 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы от российских беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:38 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:38

По информации мониторинговых каналов, движение БПЛА по состоянию на 22.20 выглядело так:

  • Киевщина→Житомирщина.
  • Киевщина→Обухов/р-н.
  • Черниговщина→Киевщина.
  • Черниговщина→Сумщина.
  • Сумщина→Харьковщина|Полтавщина
  • Харьковщина→Харьков/р-н.
  • Кировоградщина→Николаевщина.

Также сообщалось, что взрывы раздавались в пригороде Киева и Харькове.

Кроме того, Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения для Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил, будет ли работать общественный транспорт в столице во время тревог.

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