В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога – что летит и куда

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Поздним вечером 16 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы от российских беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:38

По информации мониторинговых каналов, движение БПЛА по состоянию на 22.20 выглядело так:

Киевщина→Житомирщина.

Киевщина→Обухов/р-н.

Черниговщина→Киевщина.

Черниговщина→Сумщина.

Сумщина→Харьковщина|Полтавщина

Харьковщина→Харьков/р-н.

Кировоградщина→Николаевщина.

Также сообщалось, что взрывы раздавались в пригороде Киева и Харькове.

Кроме того, Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения для Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил, будет ли работать общественный транспорт в столице во время тревог.

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