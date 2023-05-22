В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.
В Украине ночью, 22 мая, в большинстве областей объявляли воздушную тревогу. Существувала угроза ударов вероятно дронами.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушная тревога стремительно распространялась по областям Украины. На 23:00 тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве.
Мониторинговые телеграммы писали об угрозе ударов дронами и баллистическими ракетами. Через пол часа был отбой опасности.
Напомним, ранее Генштаб предупредил о вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.
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