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В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу: карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4419
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу: карта

В Украине ночью 22 мая раздается тревога.

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Украине ночью, 22 мая, в большинстве областей объявляли воздушную тревогу. Существувала угроза ударов вероятно дронами.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушная тревога стремительно распространялась по областям Украины. На 23:00 тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве.

Мониторинговые телеграммы писали об угрозе ударов дронами и баллистическими ракетами. Через пол часа был отбой опасности. 

Напомним, ранее Генштаб предупредил о вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
4419
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