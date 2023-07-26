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В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога: летят скоростные ракеты (карта)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога: летят скоростные ракеты (карта)

Сирены прозвучали во многих регионах 26 июля

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям.

В среду, 26 июля, в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

26 июля в 17:42 воздушную тревогу объявили в юго-восточных областях Украины, в частности: Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Запорожской.

Воздушная тревога 26 июля / ©
Воздушная тревога 26 июля

Впоследствии тревога распространилась и на центральные области и Киев.

"Скоростные ракеты с севера – в укрытие!", – предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога 26 июля / ©
Воздушная тревога 26 июля

Ранее воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами. Также известно, что российская стратегическая авиация совершила пуски крылатых ракет.

"Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17.40! Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий", — сообщали в ПС ВСУ.

Напомним, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

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Дата публикации
Просмотры
8345
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