В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога: летят скоростные ракеты (карта)

В среду, 26 июля, в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

26 июля в 17:42 воздушную тревогу объявили в юго-восточных областях Украины, в частности: Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Запорожской.

Воздушная тревога 26 июля

Впоследствии тревога распространилась и на центральные области и Киев.

"Скоростные ракеты с севера – в укрытие!", – предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога 26 июля

Ранее воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами. Также известно, что российская стратегическая авиация совершила пуски крылатых ракет.

"Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17.40! Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий", — сообщали в ПС ВСУ.

Напомним, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

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