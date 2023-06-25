В Киеве и части областей объявили воздушную тревогу: карта

В Киеве и части областей Украины в воскресенье, 25 июня, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу вечером, 25 июня, объявили в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и в Киеве.

По данным воздушных сил ВСУ, в Полтавской и Сумской областях существует угроза ударов дронами. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях – ракетная опасность.

Украинцев призывают быть в безопасных местах к отбою тревог.

Напомним, в ночь на 24 июня страна-террористка Россия атаковала Киев ракетами. В Воздушных силах уточнили, что оккупанты пытались атаковать столицу Х-101/555, которые выпустили из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города было уничтожено более 20 ракет по данным КМВА.

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