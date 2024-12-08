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В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу: Украину атакуют БпЛА

В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу: Украину атакуют БпЛА

Обстрел шахедами / Фото: ТСН.ua

Оккупанты снова запустили ударные БпЛА.

Часть Украины вечером 8 декабря охватила воздушная тревога. В Киеве тревога из-за беспилотников, на юге Украины – из-за угрозы ракетного удара.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины:

  • В направлении Киеве летят вражеские БпЛА с юго-запада
  • Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – ракетная опасность
  • Херсонская, Николаевская область – ракетная опасность
  • Одесская область – ракетная опасность
Мапа повітряних тривог в Україні / © Командование Воздушных Сил ВСУ
Мапа повітряних тривог в Україні / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, что посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.В посольстве призывают следить за сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае их объявления.

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