В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу: Украину атакуют БпЛА

Оккупанты снова запустили ударные БпЛА.
Часть Украины вечером 8 декабря охватила воздушная тревога. В Киеве тревога из-за беспилотников, на юге Украины – из-за угрозы ракетного удара.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины:
- В направлении Киеве летят вражеские БпЛА с юго-запада
- Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – ракетная опасность
- Херсонская, Николаевская область – ракетная опасность
- Одесская область – ракетная опасность
Напомним, что посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.В посольстве призывают следить за сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае их объявления.
Читайте также: