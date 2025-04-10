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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве и других областях раздается воздушная тревога: что угрожает

Новые группы враждебных БПЛА также угрожают Херсонщине и Днепропетровщине. Беспилотники заходят с временно оккупированной территории Украины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве и других областях раздается воздушная тревога: что угрожает

Вечером 10 апреля в Киеве и других областях Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги», — призвали в КМВА.

Также стало известно о новых группах враждебных БПЛА, угрожающих Херсонщине и Днепропетровщине. Беспилотники заходят с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщили воздушные силы Украины.

Ранее россияне ударили ракетой по Днепру. В городе тушат пожар на месте вражеского удара.

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