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В Киеве и других областях раздается воздушная тревога: что угрожает
Новые группы враждебных БПЛА также угрожают Херсонщине и Днепропетровщине. Беспилотники заходят с временно оккупированной территории Украины.
Вечером 10 апреля в Киеве и других областях Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги», — призвали в КМВА.
Также стало известно о новых группах враждебных БПЛА, угрожающих Херсонщине и Днепропетровщине. Беспилотники заходят с временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщили воздушные силы Украины.
Ранее россияне ударили ракетой по Днепру. В городе тушат пожар на месте вражеского удара.
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