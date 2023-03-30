В Киеве и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога: власти предупреждают об опасности

Украинцев призывают не игнорировать тревогу.
В Киеве и нескольких областях ночью, 30 марта, объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых сообществ, существует угроза ударов иранскими дронами.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской областях и городе Киеве.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревоги. В Киевской ОВА предупредили об угрозе ударов иранскими дронами.
Напомним, в Украине сегодня уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что в РФ взлетел российский МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые не может сбивать украинская ПВО.
Читайте также:
- По очереди водили в подвал: трое россиян жестко поиздевались над женщиной на Киевщине
- Большое контрнаступление ВСУ приближается: что известно о возможных сроках и направлениях
- Кулеба прокомментировал "плохую шутку" от России в Совбезе ООН на 1 апреля