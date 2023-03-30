В Киеве и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога: власти предупреждают об опасности

В Киеве и нескольких областях ночью, 30 марта, объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых сообществ, существует угроза ударов иранскими дронами.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской областях и городе Киеве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревоги. В Киевской ОВА предупредили об угрозе ударов иранскими дронами.

Напомним, в Украине сегодня уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что в РФ взлетел российский МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые не может сбивать украинская ПВО.

Читайте также: