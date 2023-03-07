В Киеве и Львове простились с защитниками Украины (фото)

Во Львове простились с пятью украинскими защитниками

Во вторник, 7 марта, в Киеве простились с двумя Героями-летчиками и еще пятью украинскими защитниками во Львове.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и мэр Львова Андрей Садовый.

Так, в столице простились с двумя киевлянами, погибшими за Украину – 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем.

Герои погибли на Донбассе во время выполнения боевой задачи. Экипаж был поражен истребителем РФ.

"Наши защитники выполнили не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был штурманом. 55-летний Виктор — летчиком. Вечная память и слава Героям! И наше уважение и благодарность воинам, защищающим сегодня Украину", — написал Кличко.

Известно, что 55-летний Виктор родом из Житомирской области окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. До полномасштабного вторжения Герой работал пилотом гражданских авиакомпаний. В октябре 2022 года он присоединился к 7-й бригаде тактической авиации им. Петра Франко.

22-летний Игорь родом из временно оккупированного Севастополя. Также военный летчик – завершил Харьковский Национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Тоже проходил службу в 7-й бригаде тактической авиации.

В свою очередь Андрей Садовый сообщил, что Львов сегодня попрощался с 5 Героями, из которых 3 — бойцы терробороны. Так, среди Героев, с которыми простилась громада Львова:

Владислав Вышатицким, 22 года, 125 бригада территориальной обороны

Мирослав Стець, 49 лет, 125 бригада территориальной обороны

Анатолий Пилипенко, 57 лет, 125 бригада территориальной обороны

Назарий Королишин, 26 лет, 2-я отдельная Галицкая бригада Национальной гвардии

Тарас Генгало, 32 года, 77-я отдельная бригада Десантно-штурмовых войск

"Ваше Мужество и Отвага навсегда останутся в нашей памяти. Соболезнования родным и близким. Вечная Память Защитникам Украины", — добавил Садовый.

Напомним, 3 марта под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла волонтер, военнослужащая, боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. Яну называли на фронте "Ангелом бойцов", "лучиком солнца и позитивом" 93 бригады "Холодный Яр".

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