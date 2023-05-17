В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Ночью, 17 мая, в Киеве и многих областях Украины объявлены воздушные тревоги. По данным мониторинговых телеграмм-каналов, существует опасность из-за дронов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

На данный момент воздушную тревогу объявили в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской областях и в Киеве.

Мониторинговые телеграммы информируют, что существует угроза атаки дронами. Украинцев призывают немедленно пройти в безопасные места и находиться там до отбоя.

По Украине распространяются воздушные тревоги.

Напомним, в Одессе в среду, 17 мая, во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Российские террористы атаковали ракетами регион.

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