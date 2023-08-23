В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога: причины и карта

В среду, 23 августа, в Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога была первоначально объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Там есть угроза ракетных ударов.

Затем об опасности предупредили жителей северных и центральных областей Украины. По состоянию на 17:00, об опасности предупредили жителей таких регионов: Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Киевской областей и города Киева.

Воздушная тревога 23 августа

"Северные и центральные регионы – ракетная опасность", — сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также в ВСУ предупредили о возможных пусках ракет "Калибр".

Напомним, российская террористическая армия в среду, 23 августа, иранским дроном атаковала школу в Ромнах Сумской области. По состоянию на сейчас спасательная операция завершена. На месте трагедии погибли педагоги.

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