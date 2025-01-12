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В Киеве и нескольких областях воздушная тревога: какова опасность

В Киеве и нескольких областях воздушная тревога: какова опасность

Воздушная тревога 12 января

Враг может атаковать украинскую территорию.

В Киеве и нескольких областях 12 января объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении ПСУ.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 10 января, в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, появившихся в воздушном пространстве северных, восточных и центральных регионов.

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