Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве есть угроза баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара с восточного направления.

Об этом сообщают в КГГА.

В настоящее время известно об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 20:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушной тревоги. / © alerts.in.ua

Напомним, сегодня в Киеве и ряде областей уже звучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

