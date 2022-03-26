В Киеве и области на полтора дня вводят комендантский час: транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать

В Киеве и области на полтора дня вводят комендантский час: транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать

Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию в случае сигнала тревоги.

В Киеве и области, по решению военного командования, комендантский час снова будет усилен и продлится полтора суток.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Комендантский час будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника-28 марта.

Мэр напомнил, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

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Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию в случае сигнала тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

Тем временем в Киеве в Святошинском районе из-за обстрелов оккупантов в пригороде отсутствует электроснабжение, а на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. Сейчас работа специалистов по возобновлению электроснабжения невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

Минобороны России официально подтвердило, что по ТРЦ в Киеве ударили прицельно

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