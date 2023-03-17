В Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы: что произошло

Людей призывали сохранять спокойствие.
Сегодня, 17 марта, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за работы саперов.
Об этом сообщает ОВА.
В частности, сегодня в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.
Работы плановые, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие.
Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.
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