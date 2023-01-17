В Киеве и области слышны взрывы: в КГВА объяснили, что произошло

На северной окраине Киева утром 17 января были слышны взрывы. Они связаны с ликвидацией взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Граждан призывают сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно идти к укрытиям.

"Звуки взрывов на северной окраине Киева связаны с ликвидацией взрывоопасных предметов. Сегодня, 17 января, с 10:30 до 12:30 на территории Вышгородского района будут уничтожать ВНП. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении .

Напомним, утром 14 января российские войска обстреляли Киев, в том числе из ракет ЗРС С-400 (модификация С-300).

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что Россия сознательно использует зенитные ракеты C-300 C-400 против Украины, зная их неточность и то, что ПВО сложно их сбивать.

Угроза ударов российскими ракетами С-300 в Киеве, по его словам, сохраняется.

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