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В Киеве и области – воздушная тревога: какая причина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2728
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве и области – воздушная тревога: какая причина

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Пройдите до укрытий и будьте там до окончания тревоги.

По состоянию на 15:45 20 марта в столице и Киевской области звучит воздушная тревога. В других областях спокойно.

Об этом свидетельствует интерактивная карта воздушных тревог.

Добавим, что в Луганской области тревога раздается с начала полномасштабного вторжения России. 

Мониторинговые чаты, отслеживающие враждебную активность, сообщают о тактической авиации РФ в Брянской области. Зафиксирован один вражеский борт.

Пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте до окончания тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
2728
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