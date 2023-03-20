В Киеве и области – воздушная тревога: какая причина

Пройдите до укрытий и будьте там до окончания тревоги.

По состоянию на 15:45 20 марта в столице и Киевской области звучит воздушная тревога. В других областях спокойно.

Об этом свидетельствует интерактивная карта воздушных тревог.

Добавим, что в Луганской области тревога раздается с начала полномасштабного вторжения России.

Мониторинговые чаты, отслеживающие враждебную активность, сообщают о тактической авиации РФ в Брянской области. Зафиксирован один вражеский борт.

Пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте до окончания тревоги.