В Киеве и области вводят беспрецедентные экстренные ограничения света: заявление "Укрэнерго"

Людям нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок.

В Киеве и Киевской области после ночной атаки дронов-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры Россией вводят более длительные экстренные отключения света.

Об этом заявили в КГГА со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что графики стабилизационных отключений, обнародовавших накануне, больше не актуальны. В ближайшие дни следует ожидать более жестких и длительных отключений света.

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"Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов страны. В результате этого в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК" "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что такие ограничения необходимы, чтобы не допустить полного обесточивания Киева и центральных регионов Украины.

В Киевской областной военной администрации предупредили, что из-за повреждений оккупантами объектов энергетической инфраструктуры области людям нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок.

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"Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все работают на своих местах в режиме нон-стоп. Еще раз призываю умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это вынужденный шаг для стабилизации ситуации", — сказал глава ОВА Алексей Кулеба.

Граждан еще раз призывали включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Удары по объектам энергетической инфраструктуры Киевщины

В ночь на 27 октября армия РФ атаковала Киевщину дронами. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в регионе.

К сожалению, было зафиксировано несколько прилетов в одной из общин области.

К утру 27 октября часть города Славутич в Киевской области осталась без света. В городе произошло аварийное отключение.

Также о временном отключении света предупредили киевлян и жителей области. Анонсировалось, что обесточивание будет не более четырех часов для одного клиента. Однако возможна небольшая погрешность во времени. С графиком отключения света на 27 октября можно ознакомиться в материале ТСН.

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