В Киеве и областях объявлена тревога — что угрожает
В Киеве объявлена воздушная тревога! КГГА призывает перейти в укрытие.
Поздним вечером 26 июня в Киеве и ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Есть угроза атаки БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
«Киев — враждебный БПЛА в окрестностях города», — говорится в сообщении.
Власти столицы призвали жителей срочно перейти в укрытие.
Также вражеские ударные БПЛА зафиксированы на Черниговщине.
Где есть угроза атаки БпЛА
Группа БпЛА в Киевской области — курсом на юг и юго-запад.
Группа БПЛА в Полтавской области — курсом на юг.
Ударные БПЛА в Харьковской области — курсом на юг.
Вражеские беспилотники также на западе Кировоградщины — курсом на Николаевщину.
Ударные дронов в Николаевской области — курсом на север.
Напомним. накануне, 25 июня, ряду областей Украины угрожала враждебная баллистика.
