Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4722
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и областях объявлена тревога — что угрожает

В Киеве объявлена воздушная тревога! КГГА призывает перейти в укрытие.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
В Киеве и областях объявлена тревога — что угрожает

Воздушная тревога раздается 26 июня

Поздним вечером 26 июня в Киеве и ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Есть угроза атаки БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

«Киев — враждебный БПЛА в окрестностях города», — говорится в сообщении.

Власти столицы призвали жителей срочно перейти в укрытие.

Также вражеские ударные БПЛА зафиксированы на Черниговщине.

Где есть угроза атаки БпЛА

  • Группа БпЛА в Киевской области — курсом на юг и юго-запад.

  • Группа БПЛА в Полтавской области — курсом на юг.

  • Ударные БПЛА в Харьковской области — курсом на юг.

  • Вражеские беспилотники также на западе Кировоградщины — курсом на Николаевщину.

  • Ударные дронов в Николаевской области — курсом на север.

Напомним. накануне, 25 июня, ряду областей Украины угрожала враждебная баллистика.

