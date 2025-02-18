В Киеве и областях раздается воздушная тревога: что угрожает

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией зафиксированы на нескольких направлениях. Да, раздается воздушная тревога в Киеве, а также Запорожской области, городе Сумы. Там уже сообщили о звуках взрывов.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" – предупредили Воздушные Силы ВС Украины.

Во вторник, 18 февраля, в Киеве и ряде областей уже объявили воздушную тревогу. Тогда предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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