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В Киеве и областях раздается воздушная тревога: что угрожает

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В Киеве и областях раздается воздушная тревога: что угрожает

В Киеве и областях раздается воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб.

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией зафиксированы на нескольких направлениях. Да, раздается воздушная тревога в Киеве, а также Запорожской области, городе Сумы. Там уже сообщили о звуках взрывов.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" – предупредили Воздушные Силы ВС Украины.

Во вторник, 18 февраля, в Киеве и ряде областей уже объявили воздушную тревогу. Тогда предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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