Воздушная тревога в Киеве

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Столице грозит атака БПЛА. Кроме Киева, объявлена тревога и в некоторых областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

«БпЛА в направлении Киева, с восточного направления», — коротко сообщили о ситуации Воздушные Силы ВС Украины.

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По состоянию на 23.03 2 июля жители сообщили о звуках взрывов в Киеве.

В КГГА прокомментировали ситуацию, сообщив о работе ПВО и призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

«Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя», — написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Между тем, на Запорожье, по сообщению Воздушных Сил ВС Украины, зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией.

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Кроме Киевской, «покраснели» Сумская, Черниговская, Харьковская, Запорожская, Донецкая области.

Накануне Киеву угрожала баллистика из Курской области.

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