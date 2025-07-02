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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Киеве и областях раздается воздушная тревога — что угрожает

В столице слышны звуки взрывов — работает ПВО.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве и областях раздается воздушная тревога — что угрожает

Воздушная тревога в Киеве

Столице грозит атака БПЛА. Кроме Киева, объявлена тревога и в некоторых областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

«БпЛА в направлении Киева, с восточного направления», — коротко сообщили о ситуации Воздушные Силы ВС Украины.

По состоянию на 23.03 2 июля жители сообщили о звуках взрывов в Киеве.

В КГГА прокомментировали ситуацию, сообщив о работе ПВО и призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

«Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя», — написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Между тем, на Запорожье, по сообщению Воздушных Сил ВС Украины, зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией.

Кроме Киевской, «покраснели» Сумская, Черниговская, Харьковская, Запорожская, Донецкая области.

Накануне Киеву угрожала баллистика из Курской области.

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