В Киеве и Одессе предатели готовили ракетные удары по инфраструктуре и воинским частям – подробности

В Киеве и Одессе киберспециалисты СБУ задержали двух агентов России, которые готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сначала злоумышленники пытались найти места базирования украинских войск, а затем направить оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак.

Для скрытого сбора разведданных один из агентов РФ устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.

Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года.

Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

Переписка предателя с российскими кураторами / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка предателя с российскими кураторами / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка предателя с российскими кураторами / Фото: Служба безопасности Украины

По имеющимся данным, эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Оба злоумышленника были задержаны "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин.

Задержанный предатель, работавший на ФСБ РФ / Фото: Служба безопасности Украины

В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области.

Обеим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, журналистка ТСН взяла интервью у предателей Украины, которые готовили теракты, шпионили за ВСУ и приводили ракеты (видео).

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