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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Что известно?

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Вечером 29 июля 2025 года в Киеве и ряде центральных и восточных областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной послужило предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в КМВА.

По состоянию на 29 июля 18:50 карта воздушной тревоги выглядит так:

/ © alerts.in.ua

© alerts.in.ua

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.

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