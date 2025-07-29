В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога

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Вечером 29 июля 2025 года в Киеве и ряде центральных и восточных областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной послужило предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в КМВА.

По состоянию на 29 июля 18:50 карта воздушной тревоги выглядит так:

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Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.