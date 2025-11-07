В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Вечером 7 ноября российские оккупационные войска совершили массированную воздушную атаку с применением ударных беспилотников и крылатых ракет «Калибр». После фиксации взлета истребителя МиГ-31К по всей Украине объявлена ракетная опасность.

Об этом информируют Воздушные Силы Вооруженных сил Украины.

На поздний вечер было зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА и крылатых ракет:

Дроны фиксировались на юге и востоке Украины, направляясь на север Запорожской области, на Павлоград (Днепропетровщина), на юг Полтавщины.

Группы БПЛА также направлялись с юга Сумщины на Харьковщину, с юга Черниговщины — на Прилуки, а также из Белгородской области (РФ) — на север Харьковщины.

Группа БПЛА на западе Днепропетровской области взяла курс на Кировоградщину.

Крылатые ракеты «Калибр» зафиксированы через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

Группа «Калибров» из Николаева двигалась на Кропивницкий район Кировоградщины, в частности в районе Нового Буга.

Из-за фиксации движения воздушных целей по стране объявлена воздушная тревога. Около 23:25 Воздушные Силы сообщили об угрозе ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Военные призывают граждан немедленно направляться к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, вечером 7 ноября российские войска совершили очередную циничную атаку ударными беспилотниками на критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры на юге региона.

Также вечером 7 ноября в Харьковской области в результате вражеского удара управляемой авиационной бомбой (КАБ) по селу Коротич пострадали четверо гражданских лиц. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Графики почасовых отключений света 7 ноября используются в большинстве регионов Украины.