Война
607
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве объявили воздушную тревогу. БПЛА следует на столицу с южного направления.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на поздний вечер 3 декабря фиксируется движение вражеских беспилотников в сторону столицы.

Где зафиксировали движение БПЛА

  • Около 22:40 БПЛА были зафиксированы, когда двигались с Черниговщины курсом на Киевщину.

  • Позже (около 22:54) беспилотники появились в Бориспольском и Броварском районах, направляясь в направлении Борисполя.

  • Около 23:00 БПЛА были зафиксированы в Обуховском районе Киевской области (направление Обухов).

  • Последние сообщения (23:09) указывают, что БПЛА в Киевской области двигаются с юга непосредственно в направлении города Киев.

По состоянию на 23:16 карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Карта воздушной тревоги.

Карта воздушной тревоги.

Напомним, Краматорск и Дружковка (Донецкая область) полностью остались без электроснабжения в результате последних ударов, нанесенных российскими войсками.

3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.

607
