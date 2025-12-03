В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на поздний вечер 3 декабря фиксируется движение вражеских беспилотников в сторону столицы.

Где зафиксировали движение БПЛА

Около 22:40 БПЛА были зафиксированы, когда двигались с Черниговщины курсом на Киевщину .

Позже (около 22:54) беспилотники появились в Бориспольском и Броварском районах , направляясь в направлении Борисполя.

Около 23:00 БПЛА были зафиксированы в Обуховском районе Киевской области (направление Обухов).

Последние сообщения (23:09) указывают, что БПЛА в Киевской области двигаются с юга непосредственно в направлении города Киев.

По состоянию на 23:16 карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Напомним, Краматорск и Дружковка (Донецкая область) полностью остались без электроснабжения в результате последних ударов, нанесенных российскими войсками.

3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.