В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве объявили воздушную тревогу. БПЛА следует на столицу с южного направления.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на поздний вечер 3 декабря фиксируется движение вражеских беспилотников в сторону столицы.
Где зафиксировали движение БПЛА
Около 22:40 БПЛА были зафиксированы, когда двигались с Черниговщины курсом на Киевщину.
Позже (около 22:54) беспилотники появились в Бориспольском и Броварском районах, направляясь в направлении Борисполя.
Около 23:00 БПЛА были зафиксированы в Обуховском районе Киевской области (направление Обухов).
Последние сообщения (23:09) указывают, что БПЛА в Киевской области двигаются с юга непосредственно в направлении города Киев.
По состоянию на 23:16 карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:
Напомним, Краматорск и Дружковка (Донецкая область) полностью остались без электроснабжения в результате последних ударов, нанесенных российскими войсками.
3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.
Также сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.