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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Увага! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - отметили в сообщении ПС ВСУ.
По состоянию на 13:58 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Черкасская
Полтавская
Напомним, 7 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Сирены также раздаются в ряде других областей.