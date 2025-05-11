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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Увага! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - отметили в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 13:58 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Черкасская

  • Полтавская

Напомним, 7 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Сирены также раздаются в ряде других областей.

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