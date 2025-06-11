ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска баллистического обстрела украинцев призывают находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей днем 11 июня объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - отметили в ПС ВСУ.

По состоянию на 14:27 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черкасская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

Напомним, в Киеве поздно вечером 10 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики . Сирены также раздаются в ряде других областей.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie