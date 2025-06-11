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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска баллистического обстрела украинцев призывают находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей днем 11 июня объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - отметили в ПС ВСУ.
По состоянию на 14:27 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черкасская
Черниговская
Сумская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Напомним, в Киеве поздно вечером 10 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики . Сирены также раздаются в ряде других областей.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.