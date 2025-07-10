В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога

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В столице Украины Киеве и ряде областей 10 июля объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

В Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе запуска баллистических ракет с востока. Также зафиксирована группа ударных дронов, движущаяся в направлении Сум.

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По состоянию на 10 июля 17:20 воздушная тревога объявлена:

в Киеве;

в Луганской области;

в Донецкой области;

в Харьковской области;

в Сумской области;

в Черниговской области;

в Киевской области;

в Кировоградской области;

в Днепропетровской области;

в Запорожской области;

в Николаевской области;

в Автономной Республике Крым.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Также известно о по меньшей мере 24 пострадавших.