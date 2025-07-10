- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В столице Украины Киеве и ряде областей 10 июля объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно из карты тревог.
В Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе запуска баллистических ракет с востока. Также зафиксирована группа ударных дронов, движущаяся в направлении Сум.
По состоянию на 10 июля 17:20 воздушная тревога объявлена:
в Киеве;
в Луганской области;
в Донецкой области;
в Харьковской области;
в Сумской области;
в Черниговской области;
в Киевской области;
в Кировоградской области;
в Днепропетровской области;
в Запорожской области;
в Николаевской области;
в Автономной Республике Крым.
Напомним, в ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Также известно о по меньшей мере 24 пострадавших.