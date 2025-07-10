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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В столице Украины Киеве и ряде областей 10 июля объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

В Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе запуска баллистических ракет с востока. Также зафиксирована группа ударных дронов, движущаяся в направлении Сум.

По состоянию на 10 июля 17:20 воздушная тревога объявлена:

  • в Киеве;

  • в Луганской области;

  • в Донецкой области;

  • в Харьковской области;

  • в Сумской области;

  • в Черниговской области;

  • в Киевской области;

  • в Кировоградской области;

  • в Днепропетровской области;

  • в Запорожской области;

  • в Николаевской области;

  • в Автономной Республике Крым.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Также известно о по меньшей мере 24 пострадавших.

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