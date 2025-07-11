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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Новые группы «Шахедов» двигаются на Юг Украины, одна — в Киев.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: / © ТСН

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа «Шахед».

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

По состоянию на 11 июля 20:15 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушной тревоги / © alerts.in.ua

Карта воздушной тревоги / © alerts.in.ua

Зафиксировано движение новых групп вражеских ударных беспилотников:

  • На севере Сумщины и Черниговщины — направляются на юг.

  • На Полтавщине двигаются на юг, одна группа перелетает на Черкасщину.

  • Особое внимание Киеву! Вражеский БпЛА следует в направлении столицы.

Напомним, Россия может наладить запуск до 1000 дронов-камикадзе «Шахед» за одну ночь — такая стратегия направлена на истощение украинской противовоздушной обороны.

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