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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Новые группы «Шахедов» двигаются на Юг Украины, одна — в Киев.
В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа «Шахед».
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
По состоянию на 11 июля 20:15 карта воздушных тревог выглядит так:
Зафиксировано движение новых групп вражеских ударных беспилотников:
На севере Сумщины и Черниговщины — направляются на юг.
На Полтавщине двигаются на юг, одна группа перелетает на Черкасщину.
Особое внимание Киеву! Вражеский БпЛА следует в направлении столицы.
Напомним, Россия может наладить запуск до 1000 дронов-камикадзе «Шахед» за одну ночь — такая стратегия направлена на истощение украинской противовоздушной обороны.