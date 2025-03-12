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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно об угрозе

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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно об угрозе

Фото: ТСН.ua

Власти призывают жителей срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Воздушная тревога раздается в Киеве и ряде областей 12 марта поздно вечером. Известно об угрозе БПЛА.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Киевская область — угроза применения врагом ударных БПЛА!" – говорится в сообщении.

Об угрозе атаки вражеских беспилотников заявили и власти Киева.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – сообщили в КГГА.

Напомним, что несколькими часами ранее 12 марта в Киеве уже звучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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